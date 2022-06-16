Ястремская о победе над Остапенко: «Матч получился интересным, потому что было бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум»

Теги WTA Viking Classic Birmingham Алена Остапенко Даяна Ястремская Теннис

Украинка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Аленой Остапенко в Бирмингеме – 3:6, 7:5, 7:5. В третьем сете Ястремская отыграла брейк.

«При счете 5:5 в третьем сете я говорила себе: «Пожалуйста, не сделай двойную». Это не самый хороший настрой, но у меня сегодня было много двойных, так что я об этом переживала.

Мы с Аленой хорошие подруги, так что сегодня было тяжело и в личном плане, и в теннисном. Мы много вместе играли в паре, и было очень весело, но после сегодняшнего матча нам нужно поговорить (смеется).

Мы обе сумасшедшие теннисистки, никто не знает, чего от нас ожидать. Но сегодня матч получился интересным, потому что было бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Не знаю, успевали ли люди следить за мячом».

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