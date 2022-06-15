Бирмингем (WTA). 2-й круг. Халеп сыграет с Дарт

Теги результаты WTA Viking Classic Birmingham Теннис

Симона Халеп сыграет с Хэрриет Дарт во втором круге в Бирмингеме.

Сетка турнира здесь.

Rothesay Classic Birmingham

Бирмингем, Великобритания

13 – 19 июня 2022

WTA 250

Призовой фонд – 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Второй круг

Александра Крунич (Сербия) Сорана Кырстя (Румыния)
Дата проведения
15 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Кати Болтер (Великобритания) Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
15 июня, 16.00
Онлайн матча

 

Хэрриет Дарт (Великобритания) Симона Халеп (Румыния)
Дата проведения
15 июня, 17.30
Онлайн матча

 

Кэтрин Макнелли (США) Донна Векич (Хорватия)
Дата проведения
15 июня, 19.00
Онлайн матча

 

Лорин Дэвис (США) – Не определен
Дата проведения
17 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Алена Остапенко (Латвия) Даяна Ястремская (Украина)
Дата проведения
17 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Елена Габриэла Рузе (Румыния) – Не определен
Дата проведения
17 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) Магдалена Фрех (Польша)
Дата проведения
17 июня, 03.00
Онлайн матча

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