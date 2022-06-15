Бирмингем (WTA). 2-й круг. Халеп сыграет с Дарт

Симона Халеп сыграет с Хэрриет Дарт во втором круге в Бирмингеме.

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Rothesay Classic Birmingham

Бирмингем, Великобритания

13 – 19 июня 2022

WTA 250

Призовой фонд – 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Второй круг