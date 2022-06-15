Бирмингем (WTA). 2-й круг. Халеп сыграет с Дарт

Симона Халеп сыграет с Хэрриет Дарт во втором круге в Бирмингеме.
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Rothesay Classic Birmingham
Бирмингем, Великобритания
13 – 19 июня 2022
WTA 250
Призовой фонд – 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 15 июня, 13.00
- Дата проведения
- 15 июня, 16.00
- Дата проведения
- 15 июня, 17.30
- Дата проведения
- 15 июня, 19.00
Лорин Дэвис (США) – Не определен
- Дата проведения
- 17 июня, 03.00
- Дата проведения
- 17 июня, 03.00
Елена Габриэла Рузе (Румыния) – Не определен
- Дата проведения
- 17 июня, 03.00
- Дата проведения
- 17 июня, 03.00