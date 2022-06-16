Пол после победы над Вавринкой: «После матча извинился перед Тимом Хенмэном за все ошибки с лета»

Американец Томми Пол прокомментировал победу над в Лондоне – 6:1, 6:4. Пол вышел в четвертьфинал, хотя до этой недели у него не было ни одной победы уровня на траве.

«На этой неделе я выиграл первые матчи на траве. Пару лет назад я сказал бы, что трава – мое худшее покрытие. Но когда я начал работать с тренером Брэдом Стайном, он сказал, что трава в итоге будет моим лучшим. И я старался выстраивать игру от этого.

Я очень комфортно себя чувствую и надеюсь, что если не в этом году, то в следующем трава станет моим лучшим покрытием.

Я хорошо себя чувствую, когда играю серв-энд-воллей, но сегодня я каждый раз не попадал первую подачу, так что у меня было мало возможностей. После матча я увидел , который был одним из моих любимых игроков, и извинился за все ошибки с лета.

Но вообще мне нравится выходить к сетке и играть быстро».

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