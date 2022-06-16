«Важно, чтобы игроки имели большее влияние при принятии решений». Глава Совета игроков Андерсон о конфликте ATP и «Уимблдона»

Глава Совета игроков ATP Кевин Андерсон прокомментировал конфликт между турами и «Уимблдоном». Турнир не допустил игроков из России и Беларуси, в результате чего его лишили возможности разыгрывать рейтинговые очки.

«Важно улучшать отношения между «Большими шлемами» и игроками. Иногда «Шлемы» действуют слишком независимо.

Я общался с некоторыми украинскими игроками, поэтому могу понять решение «Уимблдона» и некоторые его обоснования, но нужно налаживать связь между организаторами и теннисистами.

Сейчас мы оказались в ситуации, когда многие игроки не смогут заработать очки. Я не думаю, что это полностью правильная реакция. Даже в Совете было много разных мнений по этому поводу.

Но вообще важно, чтобы игроки имели большее влияние при принятии решений – особенно на «Шлемах», – сказал Андерсон, который остается главой Совета игроков несмотря на то, что в этом сезоне завершил карьеру.

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