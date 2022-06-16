Марин Чилич: «Главное в матче против Бублика – сохранять концентрацию. Никогда не знаешь, что тебя ждет»

прокомментировал победу над в Queen’s Club (7:6, 7:5).

«Главное в матче против Александра – сохранять концентрацию. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Во втором сете он устроил небольшое сумасшествие и внезапно начал подавать с руки, делать эти резаные и укороченные, попросту ломая ритм. Он сделал брейк, так что в конце второго сета играть было некомфортно.

Он играет в нестандартный теннис, и у него это неплохо получается. У него отличная подача, и потом он подкрепляет ее подобными штуками. С ним всегда нелегко, особенно на траве, где низкий отскок. Самое важное, что я сохранил концентрацию и хорошо подавал в конце второго сета, это сыграло решающую роль».

Маррей о Бублике: «Он предсказуем в своей непредсказуемости. Ты готов и к потрясающим ударам, и к расхлябанным геймам»

Бублик бесится как никто другой. Теперь покрыл маму тенниса и собак, да и вообще «####» всех на свете

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