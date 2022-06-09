Маррей о Бублике: «Он предсказуем в своей непредсказуемости. Ты готов и к потрясающим ударам, и к расхлябанным геймам»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал игру , обыгранного во втором круге в Штутгарте – 6:3, 7:6.

«Он предсказуем в своей непредсказуемости. Ты готов и к потрясающим ударам, и к расхлябанным геймам.

Сегодня 5-6 геймов во втором сете он играл очень классно, у него все получалось. И я уже начинал злиться, но боролся, удержал тяжелый гейм при 2:5, а потом хорошо играл до самого конца матча».

Ярость Бублика в Штутгарте: он «####» маму тенниса и собак, которые строили корт

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе