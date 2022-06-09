Маррей о Бублике: «Он предсказуем в своей непредсказуемости. Ты готов и к потрясающим ударам, и к расхлябанным геймам»

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал игру Александра Бублика, обыгранного во втором круге в Штутгарте – 6:3, 7:6.
«Он предсказуем в своей непредсказуемости. Ты готов и к потрясающим ударам, и к расхлябанным геймам.
Сегодня 5-6 геймов во втором сете он играл очень классно, у него все получалось. И я уже начинал злиться, но боролся, удержал тяжелый гейм при 2:5, а потом хорошо играл до самого конца матча».
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