Оже-Альяссим о спаде в матче с Гироном: «Я обычно не проигрываю сеты, когда делаю два брейка. Мне это не свойственно, особенно на этом покрытии»

прокомментировал спад в матче против Маркоса Гирона в Галле (6:3, 5:7, 6:3). Во втором сете Гирон отыграл два брейка, а на старте решающего уже Оже-Альяссим отыгрался с 0:40 на своей подаче.

«Я просто немного потерял концентрацию. Я думаю, что во втором сете вернулась его уверенность, у него стали получаться хорошие удары, и он начал намного лучше подавать. Мне стало труднее, поэтому в конечном счете здорово, что я нашел способ победить.

В конце второго сета у меня были довольно неприятные мысли. Если честно, я обычно не проигрываю сеты, когда делаю два брейка. Мне это не свойственно, особенно на этом покрытии. Мне просто нужно было поменять настрой, немного схитрить и подумать: «Ладно, впереди третий сет, я пока не проиграл, я еще на корте, так что давай попробуем мыслить позитивно».

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