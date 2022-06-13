Рейтинг ATP. Медведев вернулся на первое место, Маррей – в топ-50, Зверев впервые стал вторым, Рууд – пятым

Даниил Медведев стал первой ракеткой мира после списания очков за -2021. Александр Зверев поднялся на вторую позицию, а Новак Джокович опустился на третью.

Каспер Рууд дебютировал в топ-5, а финалист Штутгарта Энди Маррей вернулся в топ-50.

Чемпион Хертогенбоша Тим ван Рейтховен поднялся с 205-й строчки на 106-ю.

FedEx ATP Rankings

Положение на 13 июня 2022

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