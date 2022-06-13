Рейтинг ATP. Медведев вернулся на первое место, Маррей – в топ-50, Зверев впервые стал вторым, Рууд – пятым

Даниил Медведев стал первой ракеткой мира после списания очков за «Ролан Гаррос»-2021. Александр Зверев поднялся на вторую позицию, а Новак Джокович опустился на третью.
Каспер Рууд дебютировал в топ-5, а финалист Штутгарта Энди Маррей вернулся в топ-50.
Чемпион Хертогенбоша Тим ван Рейтховен поднялся с 205-й строчки на 106-ю.
FedEx ATP Rankings
Положение на 13 июня 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (2)
|Даниил Медведев (Россия)
|7950
|2 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|7075
|3 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|6670
|4 (4)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|6525
|5 (6)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5050
|6 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4945
|7 (7)
|Карлос Алькарас (Испания)
|4893
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|4125
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3895
|10 (10)
|Маттео Берреттини (Италия)
|3570
|23 (23)
|Карен Хачанов (Россия)
|1710
|38 (40)
|Аслан Карацев (Россия)
|1093
|47 (68)
|Энди Маррей (Великобритания)
|1020
|65 (78)
|Ник Кириос (Австралия)
|893
|106 (205)
|Тим ван Рейтховен (Нидерланды)
|546
|134 (139)
|Павел Котов (Россия)
|472
|152 (143)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|392
|176 (237)
|Александр Шевченко (Россия)
|322
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