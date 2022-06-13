Рейтинг ATP. Медведев вернулся на первое место, Маррей – в топ-50, Зверев впервые стал вторым, Рууд – пятым

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Даниил Медведев стал первой ракеткой мира после списания очков за «Ролан Гаррос»-2021. Александр Зверев поднялся на вторую позицию, а Новак Джокович опустился на третью.

Каспер Рууд дебютировал в топ-5, а финалист Штутгарта Энди Маррей вернулся в топ-50.

Чемпион Хертогенбоша Тим ван Рейтховен поднялся с 205-й строчки на 106-ю.

FedEx ATP Rankings

Положение на 13 июня 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (2) Даниил Медведев (Россия) 7950
2 (3) Александр Зверев (Германия) 7075
3 (1) Новак Джокович (Сербия) 6670
4 (4) Рафаэль Надаль (Испания) 6525
5 (6) Каспер Рууд (Норвегия) 5050
6 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4945
7 (7) Карлос Алькарас (Испания) 4893
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 4125
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3895
10 (10) Маттео Берреттини (Италия) 3570
23 (23) Карен Хачанов (Россия) 1710
38 (40) Аслан Карацев (Россия) 1093
47 (68) Энди Маррей (Великобритания) 1020
65 (78) Ник Кириос (Австралия) 893
106 (205) Тим ван Рейтховен (Нидерланды) 546
134 (139) Павел Котов (Россия) 472
152 (143) Роман Сафиуллин (Россия) 392
176 (237) Александр Шевченко (Россия) 322

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