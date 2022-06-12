Александрова о победе в Хертогенбоше: «Подумала, что если могу хорошо играть на грунте, то могу хорошо играть на любом покрытии»

Екатерина Александрова прокомментировала победу на турнире в Хертогенбоше. Она обыграла Арину Соболенко (7:5, 6:2) и взяла второй титул в карьере.

«Трава – сложное покрытие для всех, потому что отскок непредсказуем. Нужно просто стараться в каждом ударе, потому что ты не знаешь, что будет дальше.

По ходу первого матча я и не представляла, что дойду до финала и выиграю титул. Все было настолько плохо, я не могла попасть в корт. Но с каждым матчем мне было все легче ловить ритм и находить свою игру.

В этом году я хорошо играла на грунте, что было совсем неожиданно, потому что я ненавидела грунт. Но я вышла в полуфинал в Мадриде. И подумала, что если могу хорошо играть на грунте, то могу хорошо играть на любом покрытии. Это добавило мне уверенности.

И я просто хочу поддерживать эту форму каждую неделю и надеяться на лучшее».

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