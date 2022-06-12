Роджер Федерер: «Рекорд Сампраса, который я побил, составлял 14 «Шлемов». Теперь Рафа выиграл 14 только на «Ролан Гаррос»

прокомментировал то, что выиграл 14-й и 22-й «Большой шлем».

«Я не смотрел финал, но видел кусочек четвертьфинала перед сном.

В целом Рафа добился просто невероятных достижений. Рекорд Пита Сампраса, который я побил, составлял 14 «Шлемов». Теперь Рафа выиграл 14 только на «Ролан Гаррос». Это невероятно. Я за него очень рад.

Уже после 10-11 титула я думал, что это невозможно. А он все поднимает планку. Это гигантское достижение».

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе