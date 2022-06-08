Рафаэль Надаль: «Федерер поздравил меня с победой после финала»

Рафаэль Надаль ответил, поздравил ли его Роджер Федерер с 14-й победой на «Ролан Гаррос». Ни Федерер, ни Новак Джокович публично не поздравили испанца, выигравшего 22-й «Большой шлем» в карьере.

«У нас с Роджером хорошие отношения и особые чувства. После победы он написал мне поздравительное сообщение», – заявил Надаль.

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

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