Берреттини о выходе в финал в Штутгарте: «Перед турниром ставил такую цель. Я еще раз доказал, что мне комфортно на этом уровне и на этом покрытии»

прокомментировал выход в финал в Штутгарте. Итальянец проводит первый турнир с середины марта и сегодня обыграл Оскара Отте (7:6, 7:6).

«Я очень рад. Перед турниром я ставил такую цель. Но есть большая разница между мыслями и реальным выходом в финал.

Я рад, что я здесь и что у меня есть возможность сыграть еще один финал после нескольких месяцев без тенниса и первой серьезной операции в карьере.

Это означает, что это мой уровень, и я еще раз доказал, что мне комфортно на этом уровне и на этом покрытии. Мне очень нравится в Штутгарте».

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