Матч на «Челленджере» в Орландо прервали, потому что рядом с кортом выползла змея

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Матч на «Челленджере» в Орландо между Роберто Куирозом и Эмилио Гомесом пришлось прервать из-за выползшей змеи.

Во время розыгрыша при счете 2:2, 15:0 под навесом, где сидело несколько человек, заметили змею, которая ползла в сторону корта. Когда розыгрыш завершился, игру прервали на несколько минут, чтобы ее отогнать.

Фото: скриншот трансляции Challenger TV.

Матч в итоге завершился со счетом 6:2, 3:1 в пользу Гомеса. Куироз снялся из-за травмы.

Гомес и Куироз – двоюродные братья. Куироз – племянник отца Эмилио и чемпиона «Ролан Гаррос»-1990 Андреса Гомеса.

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