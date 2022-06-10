Берреттини о победе над Сонего: «Мне было не очень комфортно, но это нормально. Я пропустил 3 месяца, а возвращаться всегда непросто»

Маттео Берреттини прокомментировал победу над Лоренцо Сонего в 1/4 турнира в Штутгарте. Итальянец обыграл соотечественника со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

«Это был действительно тяжелый матч. Лоренцо сыграл очень хорошо. Мне было не очень комфортно, но это нормально. Я пропустил три месяца, а возвращаться всегда непросто. Зрители и команда помогают мне на этой неделе, я очень доволен.

Здорово, что мы с Лоренцо соревнуемся на самых лучших турнирах в мире. Мы играли друг против друга еще когда нам было по 10 лет, поэтому очень приятно осознавать, где мы теперь. Он отличный парень, мы часто играем и тренируемся вместе».

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