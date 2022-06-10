Маррей впервые с итогового-2016 обыграл теннисиста топ-5

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в четвертьфинале турнира в Штутгарте обыграл пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса – 7:6, 6:3. В первом сете он отыграл сетбол при счете 5:6.

Британец одержал первую победу над игроком топ-10 с турнира в Стокгольме-2021. Он прервал серию из четырех поражений от соперников такого уровня. Всего он выиграл 105-й из 196 матчей против десятки. Теннисистов топ-5 Маррей не обыгрывал с итогового турнира 2016 года.

За место в финале Маррей сыграет с Ником Кириосом или Мартоном Фучовичем.

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