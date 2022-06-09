Берреттини о первом матче за три месяца: «Я хорошо себя чувствую. Не воспринимал это как должное, особенно после операции»

прокомментировал победу в первом матче после возвращения в тур. Итальянец обыграл во втором круге в Штутгарте (6:2, 4:6, 6:3).

«Я хорошо себя чувствую, особенно физически. Я не воспринимал это как должное, особенно после операции. Я раньше никогда их не делал. Я очень рад, я отыграл три сета, так что хорошо себя чувствую.

Конечно, было нелегко, особенно психологически. Когда мало играешь, немного теряешь ритм. Поэтому во втором сете пришлось тяжеловато, но в первых геймах третьего я упорно боролся. Я чувствовал, что должен играть, бороться, и рад, что прошел дальше.

Трава – всегда одна из моих любимых частей сезона, поэтому я рад быть здесь, наслаждаться травой, и я уверен, что мой уровень будет все больше и больше расти. Сегодня был первый важный шаг».

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