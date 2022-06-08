83-ю ракетку мира в паре Мур временно отстранили за употребление допинга

83-я ракетка мира в паре Тара Мур временно отстранена из-за положительной допинг-пробы.

В образце мочи, взятой у нее в апреле на турнире WTA в Боготе, обнаружили метаболиты нандролона и болденона (анаболические агенты).

Британка может запросить вскрытие пробы B, но до завершения разбирательств она не имеет права участвовать в соревнованиях.

Мур уже выпустила заявление: «Я никогда сознательно не принимала запрещенные вещества и проведу собственное расследование. С нетерпением жду возможности доказать, что я чистая спортсменка».

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