Ноттингем (WTA). 2-й круг. Линетт играет с Мартинцовой, Джорджи встретится с Дарт

Теги результаты WTA Rothesay Open Nottingham Теннис

Камила Джорджи сыграет с Хэрриет Дарт во втором круге в Ноттингеме.

Сетка турнира здесь.

Rothesay Open Nottingham

Ноттингем, Великобритания

6 – 12 июня 2022

WTA 250

Призовой фонд – 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Второй круг

Мария Саккари (Греция) Ребекка Марино (Канада)
Дата проведения
10 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Тереза Мартинцова (Чехия) Магда Линетт (Польша)
6:2|7:6
Дата проведения
8 июня, 13.10
Онлайн матча

 

Хэрриет Дарт (Великобритания) Камила Джорджи (Италия)
Дата проведения
8 июня, 18.30
Онлайн матча

 

Айла Томлянович (Австралия) Кати Болтер (Великобритания)
Дата проведения
10 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Чжан Шуай (Китай) Джоди Анна Беррейдж (Великобритания)
Дата проведения
8 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Хизер Уотсон (Великобритания) Виктория Голубич (Швейцария)
Дата проведения
8 июня, 17.00
Онлайн матча

 

Юрико Миядзаки (Япония) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Дата проведения
10 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
10 июня, 03.00
Онлайн матча

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