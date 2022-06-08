Ноттингем (WTA). 2-й круг. Линетт играет с Мартинцовой, Джорджи встретится с Дарт

Камила Джорджи сыграет с Хэрриет Дарт во втором круге в Ноттингеме.
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Rothesay Open Nottingham
Ноттингем, Великобритания
6 – 12 июня 2022
WTA 250
Призовой фонд – 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 10 июня, 03.00
- Дата проведения
- 8 июня, 13.10
- Дата проведения
- 8 июня, 18.30
- Дата проведения
- 10 июня, 03.00
- Дата проведения
- 8 июня, 15.30
- Дата проведения
- 8 июня, 17.00
- Дата проведения
- 10 июня, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 10 июня, 03.00