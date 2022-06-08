Ноттингем (WTA). 2-й круг. Линетт играет с Мартинцовой, Джорджи встретится с Дарт

Камила Джорджи сыграет с Хэрриет Дарт во втором круге в Ноттингеме.

Сетка турнира здесь.

Rothesay Open Nottingham

Ноттингем, Великобритания

6 – 12 июня 2022

WTA 250

Призовой фонд – 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Второй круг