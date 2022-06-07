Эмма Радукану: «Вряд ли кто-то скажет: «Лучше бы я не выигрывала «Большой шлем» в 18»

ответила, изменился ли ее тренировочный процесс после ухода из команды Торбена Бельца. Он третий тренер, с которым она рассталась после победы на . Сообщалось, что Радукану планирует «перейти на новую модель тренировок».

«Я просто тренируюсь, как и в последние несколько месяцев. Мне есть с кем тренироваться, и даже если бы у меня была революционная модель тренировок, мне незачем делиться, как я тренируюсь, потому что это мое дело. Зачем мне рассказывать соперницам, как я тренируюсь?»

Также Радукану сказала, что быстрое достижение высокой цели оказалось сопряжено с проблемами.

«Вряд ли кто-то скажет: «Лучше бы я не выигрывала «Большой шлем» в 18». Именно к этому я стремилась: я хотела выиграть «Большой шлем» и это сделала.

То, что это произошло очень быстро, безусловно, связано со многими трудностями. Но я бы все равно предпочла справляться, учиться и расти за счет тех неудач, с которыми столкнулась, учиться на всем этом опыте, продолжать развиваться и прогрессировать. Я над этим работаю, потому что у меня все получилось немного в обратном порядке».

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