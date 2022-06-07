Карлос Алькарас: «Пока сомневаюсь, буду ли готовиться к «Уимблдону» в Queen’s Club или сразу поеду на ТБШ»

Четвертьфиналист «Ролан Гаррос» высказался о выступлении на , который стартует 27 июня.

«Я сосредоточен на этом турнире и пока сомневаюсь, буду ли готовиться к нему в Queen’s Club или сразу поеду на «Большой шлем».

Я второй раз дошел до четвертьфинала «Большого шлема» и впервые смог закончить этот круг, играя на хорошем уровне (c четвертьфинала он снялся во втором сете – Sports.ru).

В следующий раз у меня будет больше опыта, и я надеюсь, что это поможет мне не допустить ошибок, которые я сделал на «Ролан Гаррос».

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