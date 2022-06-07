Карацев тренируется с Борисом Собкиным (Okko)

тренируется с , пишет телеграм-канал Okko Теннис.

Собкин – бывший тренер Михаила Южного, в роли тренера-консультанта он сотрудничает с Федерацией тенниса Казахстана.

Сообщается, что после поражения на старте «Ролан Гаррос» Карацев расстался с Яном де Виттом, с которым работал с марта, и в приехал в Штутгарт с Собкиным.

В этом сезоне Карацев проиграл 14 из 23 одиночных матчей. Нынешняя серия поражений продолжается четыре матча.

Сегодня в Штутгарте в паре с Джонатаном Эрлихом Карацев поборется с Денисом Шаповаловым и Роханом Бопанной. В одиночке он выбыл в первом круге квалификации.

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