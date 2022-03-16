Карацев работает с бывшим тренером Монфиса, который в межсезонье не подошел Маррею

Борис Собкин сообщил, что Аслан Карацев вновь сменил тренера. Теперь он работает с бывшим тренером Гаэля Монфиса Яном де Виттом.

«В конце прошлого года я говорил, что Аслана ждет тяжелый сезон. В комментариях меня заклевали, но, увы, все складывается именно так. На это есть объективные причины. Во-первых, это синдром второго сезона. Его игру хорошо изучили, а в туре есть много теннисистов, которые очень хорошо играют за счет чужой силы. Во-вторых, расставание с тренером. После Егора Яцыка он решил посотрудничать с испанцем Габриэлем Трухильо-Солером. Видимо, он не подошел.

Сейчас он пробует с Яном де Виттом. Если эти поиски затянутся, то ничего хорошего не будет. В-третьих, его игра идет хорошо, когда мощь сочетается с попаданием в корт. Мощь никуда не делась, но процент попадания сильно упал. Так что количество дестабилизирующих факторов уже подходит к критической массе.

Ситуация непростая, и надо иметь четкую стратегию, как из нее выходить. А каждый новый тренер, который приходит, сначала должен понять, с кем он работает. На это уходит время, а за этот период может случиться множество неудач. Мне очень жаль Аслана, и я надеюсь, что он все это преодолеет. Хорошо к нему отношусь, но стараюсь смотреть на картину объективно», – цитирует Собкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, в межсезонье де Витт не подошел Энди Маррею. Они прекратили сотрудничество после испытательного срока.

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