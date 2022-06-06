Хертогенбош (ATP). Бруксби встретится с де Йонгом, Гастон вышел во второй круг

Теги результаты ATP Libéma Open Теннис

Юго Гастон играет с Сун Ву Квоном в первом круге турнира в Хертогенбоше.

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Libema Open

Хертогенбош, Нидерланды

6 – 12 июня 2022

ATP 250

Призовой фонд – 648 130 евро

Открытые корты, трава

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) Алехандро Табило (Чили)
Дата проведения
8 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Юго Гастон (Франция) Сун Ву Квон (Южная Корея)
Дата проведения
6 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Доминик Кепфер (Германия) Камил Майхржак (Польша)
Дата проведения
6 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Тэллон Грикспор (Нидерланды) Аляж Бедене (Словения)
Дата проведения
6 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Дженсон Бруксби (США) Йеспер де Йонг (Нидерланды)
Дата проведения
6 июня, 17.00
Онлайн матча

 

Джеймс Дакворт (Австралия) – Не определен
Дата проведения
8 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Илья Ивашко (Беларусь) Маккензи Макдональд (США)
Дата проведения
8 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Эмиль Руусувуори (Финляндия) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
Дата проведения
8 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Адриан Маннарино (Франция) – Не определен
Дата проведения
8 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Робин Хаасе (Нидерланды)
Дата проведения
8 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Брэндон Накашима (США) Томми Пол (США)
Дата проведения
8 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Тим Ван Рейтовен (Нидерланды)
Дата проведения
8 июня, 03.00
Онлайн матча

 

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