Хертогенбош (ATP). Бруксби встретится с де Йонгом, Гастон вышел во второй круг

Юго Гастон играет с Сун Ву Квоном в первом круге турнира в Хертогенбоше.

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Libema Open

Хертогенбош, Нидерланды

6 – 12 июня 2022

ATP 250

Призовой фонд – 648 130 евро

Открытые корты, трава

Первый круг