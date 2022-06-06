Хертогенбош (ATP). Бруксби встретится с де Йонгом, Гастон вышел во второй круг

Юго Гастон играет с Сун Ву Квоном в первом круге турнира в Хертогенбоше.
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Libema Open
Хертогенбош, Нидерланды
6 – 12 июня 2022
ATP 250
Призовой фонд – 648 130 евро
Открытые корты, трава
Первый круг
- Дата проведения
- 8 июня, 03.00
- Дата проведения
- 6 июня, 12.00
- Дата проведения
- 6 июня, 13.30
- Дата проведения
- 6 июня, 15.30
- Дата проведения
- 6 июня, 17.00
Джеймс Дакворт (Австралия) – Не определен
- Дата проведения
- 8 июня, 03.00
- Дата проведения
- 8 июня, 03.00
- Дата проведения
- 8 июня, 03.00
Адриан Маннарино (Франция) – Не определен
- Дата проведения
- 8 июня, 03.00
Не определен – Робин Хаасе (Нидерланды)
- Дата проведения
- 8 июня, 03.00
- Дата проведения
- 8 июня, 03.00
Не определен – Тим Ван Рейтовен (Нидерланды)
- Дата проведения
- 8 июня, 03.00