Рейтинг WTA. Швентек лидирует с двукратным отрывом, Касаткина и Гауфф вошли в топ-15, Пегула – в топ-10, Жабер – в топ-5, Павлюченкова опустилась на 62 строчки

По итогам у почти в два раза больше очков, чем у второй ракетки мира.

Вторую строчку рейтинга впервые в карьере заняла Анетт Контавей. Онс Жабер дебютировала в топ-5, а Джессика Пегула – в топ-10.

Полуфиналистка «Ролан Гаррос» Дарья Касаткина поднялась на 12-ю строчку, а финалистка Кори Гауфф – на 13-ю.

Прошлогодняя чемпионка Барбора Крейчикова, в этот раз проигравшая в первом круге, выпала из топ-10, а пропустившая турнир прошлогодняя финалистка Анастасия Павлюченкова – из топ-80.

WTA Singles Rankings

Положение на 6 июня 2022

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