Рейтинг WTA. Швентек лидирует с двукратным отрывом, Касаткина и Гауфф вошли в топ-15, Пегула – в топ-10, Жабер – в топ-5, Павлюченкова опустилась на 62 строчки

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По итогам «Ролан Гаррос» у Иги Швентек почти в два раза больше очков, чем у второй ракетки мира.

Вторую строчку рейтинга впервые в карьере заняла Анетт Контавей. Онс Жабер дебютировала в топ-5, а Джессика Пегула – в топ-10.

Полуфиналистка «Ролан Гаррос» Дарья Касаткина поднялась на 12-ю строчку, а финалистка Кори Гауфф – на 13-ю.

Прошлогодняя чемпионка Барбора Крейчикова, в этот раз проигравшая в первом круге, выпала из топ-10, а пропустившая турнир прошлогодняя финалистка Анастасия Павлюченкова – из топ-80.

WTA Singles Rankings

Положение на 6 июня 2022

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 8631
2 (5) Анетт Контавейт (Эстония) 4326
3 (4) Паула Бадоса (Испания) 4245
4 (6) Онс Жабер (Тунис) 4150
5 (3) Мария Саккари (Греция) 4016
6 (7) Арина Соболенко (Беларусь) 3966
7 (8) Каролина Плишкова (Чехия) 3678
8 (11) Джессика Пегула (США) 3255
9 (9) Даниэль Коллинс (США) 3255
10 (10) Гарбинье Мугуруса (Испания) 3060
11 (12) Эмма Радукану (Великобритания) 2975
12 (20) Дарья Касаткина (Россия) 2765
13 (23) Кори Гауфф (США) 2756
14 (2) Барбора Крейчикова (Чехия) 2642
15 (18) Лейла Фернандес (Канада) 2605
24 (29) Вероника Кудерметова (Россия) 1945
27 (59) Мартина Тревисан (Италия) 1748
28 (29) Людмила Самсонова (Россия) 1650
30 (31) Екатерина Александрова (Россия) 1526
36 (47) Александра Саснович (Беларусь) 1341
47 (64) Слоун Стивенс (США) 1190
54 (74) Циньвэнь Чжэн (Китай) 1089
69 (71) Варвара Грачева (Россия) 914
78 (80) Анастасия Потапова (Россия) 821
83 (21) Анастасия Павлюченкова (Россия) 793
86 (86) Анна Калинская (Россия) 781

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