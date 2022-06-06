Рейтинг WTA. Швентек лидирует с двукратным отрывом, Касаткина и Гауфф вошли в топ-15, Пегула – в топ-10, Жабер – в топ-5, Павлюченкова опустилась на 62 строчки

По итогам «Ролан Гаррос» у Иги Швентек почти в два раза больше очков, чем у второй ракетки мира.
Вторую строчку рейтинга впервые в карьере заняла Анетт Контавей. Онс Жабер дебютировала в топ-5, а Джессика Пегула – в топ-10.
Полуфиналистка «Ролан Гаррос» Дарья Касаткина поднялась на 12-ю строчку, а финалистка Кори Гауфф – на 13-ю.
Прошлогодняя чемпионка Барбора Крейчикова, в этот раз проигравшая в первом круге, выпала из топ-10, а пропустившая турнир прошлогодняя финалистка Анастасия Павлюченкова – из топ-80.
WTA Singles Rankings
Положение на 6 июня 2022
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|8631
|2 (5)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|4326
|3 (4)
|Паула Бадоса (Испания)
|4245
|4 (6)
|Онс Жабер (Тунис)
|4150
|5 (3)
|Мария Саккари (Греция)
|4016
|6 (7)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|3966
|7 (8)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|3678
|8 (11)
|Джессика Пегула (США)
|3255
|9 (9)
|Даниэль Коллинс (США)
|3255
|10 (10)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|3060
|11 (12)
|Эмма Радукану (Великобритания)
|2975
|12 (20)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2765
|13 (23)
|Кори Гауфф (США)
|2756
|14 (2)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|2642
|15 (18)
|Лейла Фернандес (Канада)
|2605
|24 (29)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1945
|27 (59)
|Мартина Тревисан (Италия)
|1748
|28 (29)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1650
|30 (31)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1526
|36 (47)
|Александра Саснович (Беларусь)
|1341
|47 (64)
|Слоун Стивенс (США)
|1190
|54 (74)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|1089
|69 (71)
|Варвара Грачева (Россия)
|914
|78 (80)
|Анастасия Потапова (Россия)
|821
|83 (21)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|793
|86 (86)
|Анна Калинская (Россия)
|781
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе