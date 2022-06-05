Рууд о памятных моментах финала РГ: «Было забавно, когда диктор перечислял, сколько раз Рафа выигрывал турнир. Казалось, что список бесконечный»

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Восьмая ракетка мира Каспер Рууд рассказал, какой финал «Ролан Гаррос» ему понравился больше – в 2013-м, когда он болел за Рафаэля Надаля с трибун, или сегодняшний, когда он проиграл ему 3:6, 3:6, 0:6.

– Мне оба понравились, но, конечно, веселее было самому выйти и сыграть. Наверное, я буду помнить этот матч до конца карьеры. У каждого есть моменты, которые запоминаются больше остальных, и этот будет в моем списке. Это пока что мой самый большой матч.

Я много раз говорил, что смотрю его матчи уже 16-17 лет. Так что встретиться с ним самому было испытанием, но очень приятным. Конечно, я хотел бы сделать матч более упорным. Но в итоге я все равно смогу когда-нибудь рассказать внукам, что играл с Рафой на корте Шатрие в финале. И они, наверное, спросят: «Ого, правда?» И я отвечу: «Да».

Наверное, буду еще долго наслаждаться этим моментом.

– А какой момент вам запомнился больше всего?

– Матч-пойнты всегда самые памятные, и он этот матч закончил красиво – ударом навылет по линии. И я буду долго помнить, как этот мяч приземлился в линию.

Конечно, момент, когда мы выходили на корт. Было забавно, когда диктор рассказывал биографию Рафы и перечислял, сколько раз он выигрывал турнир. Казалось, что список бесконечный. Его зачитывали минимум полминуты. Это я тоже запомню.

Еще было классно получить награду от Билли Джин Кинг – она легенда тенниса. Было приятно с ней познакомиться. Мы раньше никогда не встречались. Так что было здорово познакомиться с ней на сцене.

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