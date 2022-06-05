Гарсия и Младенович выиграли первый «Большой шлем» с 2016 года

Каролин Гарсия и Кристина Младенович стали чемпионками парного «Ролан Гаррос». В финале они победили Кори Гауфф и Джессику Пегулу – 2:6, 6:3, 6:2.

Для Гарсия и Младенович это первый титул в нынешнем сезоне и пятый совместный в принципе.

Гарсия – чемпионка семи парных турниров уровня тура, Младенович – 25.

Гарсия теперь двукратная победительница парных «Больших шлемов»: она вместе с Младенович также выиграла «Ролан Гаррос»-2016. Для Младенович это шестая победа такого уровня. Четыре титула она завоевала в паре с Тимеа Бабош.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе