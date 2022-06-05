Иванишевич о поражении Джоковича от Надаля: «Я его предупреждал, что начало матча может все решить. Но он опять плохо начал»

Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич прокомментировал поражение серба от Рафаэля Надаля в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:4, 2:6, 6:7).

«Для начала скажу предельно честно – после матча я был в панике и не мог уснуть. Не могу сказать, что я разочарован, но мне грустно. Это не был идеальный матч в их исполнении. Рафа не провел выдающийся матч, но язык тела все решил.

Я предупреждал Новака, что начало матча может все решить. Но он опять плохо начал. Потом после камбэка во втором сете он невразумительно провел третий. Как будто ему не хватало энергии и он не до конца верил, что может победить. Нельзя себе этого позволять в матче с Рафой, потому что это его турнир».

Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»! Провел великий матч, когда все в нем сомневались

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