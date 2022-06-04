Штутгарт (ATP). Циципас, Берреттини, Хуркач, Шаповалов начнут со второго круга, Кириос проведет первый матч с апреля

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Состоялась жеребьевка турнира ATP 250 в Штутгарте, который пройдет на следующей неделе.

Стефанос Циципас (1, WC), Маттео Берреттини (2), Хуберт Хуркач (3) и Денис Шаповалов (4) начнут со второго круга.

Ник Кириос встретится с Иржи Лехечкой. Берреттини, который перенес операцию на руке, не выступал в туре с марта, Кириос – с апреля.

Энди Маррей поборется с квалифаером и может выйти на Александра Бублика (7) или Дениса Кудлу, которому проиграл сегодня на «Челленджере» в Сербитоне.

Полностью сетка здесь.

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