Штутгарт (ATP). Циципас, Берреттини, Хуркач, Шаповалов начнут со второго круга, Кириос проведет первый матч с апреля

Состоялась жеребьевка турнира ATP 250 в Штутгарте, который пройдет на следующей неделе.
Стефанос Циципас (1, WC), Маттео Берреттини (2), Хуберт Хуркач (3) и Денис Шаповалов (4) начнут со второго круга.
Ник Кириос встретится с Иржи Лехечкой. Берреттини, который перенес операцию на руке, не выступал в туре с марта, Кириос – с апреля.
Энди Маррей поборется с квалифаером и может выйти на Александра Бублика (7) или Дениса Кудлу, которому проиграл сегодня на «Челленджере» в Сербитоне.
Полностью сетка здесь.