Штутгарт (ATP). Циципас, Берреттини, Хуркач, Шаповалов начнут со второго круга, Кириос проведет первый матч с апреля

Состоялась жеребьевка турнира 250 в Штутгарте, который пройдет на следующей неделе.

(1, WC), (2), (3) и (4) начнут со второго круга.

встретится с Иржи Лехечкой. Берреттини, который перенес операцию на руке, не выступал в туре с марта, Кириос – с апреля.

поборется с квалифаером и может выйти на (7) или , которому проиграл сегодня на «Челленджере» в Сербитоне.

Полностью сетка здесь.

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