Надаль о том, что состояние корта могло привести к травме Зверева: «С кортом все нормально. Ему просто не повезло»

Рафаэль Надаль прокомментировал условия в 1/2 «Ролан Гаррос» против Александра Зверева. Немец подвернул ногу в конце второго сета – его увезли с корта на коляске.

«Условия сегодня были самыми медленными за очень долгое время. Днем было очень влажно, и поскольку мы играли под крышей, мяч казался очень большим, и мне было трудно придавать ему вращение.

Так что условия для меня были неидеальными, поэтому я не мог нанести ему урон.

Тем не менее, он отлично начал матч и провел чудесный первый гейм. Но я боролся и пытался найти решение. В этих условиях да и в других тоже Саша играет очень хорошо. Он потрясающий игрок. Но особенно в этих условиях мне было гораздо труднее выбить его из корта.

Вероятно, он чувствовал, что у меня не получается оказывать привычное давление на его форхенд и бэкхенд. Особенно, когда я бил справа по линии и кроссом. Просто мяч не отскакивал должным образом. То же самое с бэкхендом, а ведь его удар слева, наверное, лучший в туре.

Поэтому в этих условиях я просто не мог давить. И в итоге он выживал много-много раз».

Также он ответил, могло ли состояние корта привести к травме Зверева.

«Нет, я так не думаю. Не думаю, что нужно раздувать какую-то историю. С кортом все нормально. Ему просто не повезло. Это был несчастный случай. Такое иногда случается на любом покрытии».

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