Надаль вышел в 30-й финал и поборется за 22-й титул «Большого шлема»

Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль прошел Александра Зверева (7:6, 6:6, отказ) и 14-й раз вышел в финал «Ролан Гаррос». Все 13 предыдущих он выиграл.

Надаль проведет 30-й финал «Больших шлемов», лидеры тура – Новак Джокович и Роджер Федерер с 31-м. Также для испанца это будет 131-й финал на уровне ATP в целом.

За титул Надаль, выигравший рекордные 21 титул на «Больших шлемах», поборется с Каспером Руудом или Марином Чиличем.

Зверев снялся с полуфинала «Ролан Гаррос» против Надаля – он подвернул ногу, и его увезли с корта на коляске

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