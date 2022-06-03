Рафаэль Надаль: «Я бы с радостью проиграл воскресный финал и получил новую стопу»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал хронические проблемы со стопой.

В пятницу он вышел в финал «Ролан Гаррос», после чего появилась информация, что он возьмет перерыв на неопределенный срок.

«Я бы с радостью проиграл воскресный финал и получил новую стопу. Я был бы рад жить с новой стопой. Победы – это прекрасно, но жизнь намного важнее любого титула. Особенно после той карьеры, которая у меня была», – сказал Надаль.

Травма стопы у Надаля врожденная и привела к хроническим проблемам с коленями

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