Где смотреть финал «Ролан Гаррос» Швентек – Гауфф

4 июня Ига Швентек сыграет с Кори Гауфф в финале . В личных встречах полька ведет 2:0, не отдав Гауфф ни сета.

Матч начнется не раньше 16:00 по московскому времени.

В России его можно посмотреть через Eurosport Player, если у вас сохранилась актуальная подписка или есть возможность оплатить ее картой страны, где сервис продолжает работу.

Одним из полулегальных вариантов просмотра будет подписка на любой сервис IPTV, транслирующий каналы Eurosport и beIN Sports (показывающий турнир на Ближнем Востоке).

Где смотреть «Ролан Гаррос»- 2022?