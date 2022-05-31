Стефанос Циципас: «В прошлом году я ошибся, приехав на «Уимблдон» сразу после «Ролан Гаррос». В этом планирую сыграть на траве как можно больше»

поделился планами на травяной сезон.

«Я планирую сыграть до как можно больше турниров на траве. [В прошлом году] я ошибся, не сыграв достаточно перед «Уимблдоном». Я приехал на «Уимблдон» сразу отсюда и там провел свой первый матч на траве, что было не лучшим решением.

Так что я считаю, что могу хорошо выступать на траве: у меня были хорошие результаты – не столько в профессиональной карьере, сколько в юниорской. Это ничего не значит, но я вижу, что моя игра подходит для этого покрытия и дает возможность показывать хороший теннис, чтобы набирать очки».

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