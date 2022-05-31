Стефанос Циципас: «В прошлом году я ошибся, приехав на «Уимблдон» сразу после «Ролан Гаррос». В этом планирую сыграть на траве как можно больше»

Теги Уимблдон ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас поделился планами на травяной сезон.

«Я планирую сыграть до «Уимблдона» как можно больше турниров на траве. [В прошлом году] я ошибся, не сыграв достаточно перед «Уимблдоном». Я приехал на «Уимблдон» сразу отсюда и там провел свой первый матч на траве, что было не лучшим решением.

Так что я считаю, что могу хорошо выступать на траве: у меня были хорошие результаты – не столько в профессиональной карьере, сколько в юниорской. Это ничего не значит, но я вижу, что моя игра подходит для этого покрытия и дает возможность показывать хороший теннис, чтобы набирать очки».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные