Чилич о победе над Медведевым: «Я играл невероятно – от начала и до конца это один из лучших матчей в моей карьере»

прокомментировал победу над в 1/8 финала (6:2, 6:3, 6:2).

«Абсолютно фантастический матч от первого и до последнего очка. Мне наслаждался атмосферой, наслаждался вечерней сессией. Я играл невероятно – от начала и до конца это один из лучших матчей в моей карьере.

Превосходное выступление, невероятные ощущения. Я хорошо играл в Мадриде, потом в Риме, просто оставался в хорошей форме, а здесь, в Париже, условия побыстрее, и что-то щелкнуло в моей игре, ощущения фантастические, все получается невероятно.

Я понимал, что отлично бью с отскока, хорошо двигаюсь, подкрепляю подачу отличными форхендами и хорошо сочетаю их с укороченными. Даниил невероятно защищается на задней линии, и приходится действовать иначе, чем против других парней».

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