Рублев на отказе Синнера пятый раз вышел в четвертьфинал ТБШ

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев в четвертом круге «Ролан Гаррос» обыграл №12 Янника Синнера (1:6, 6:4, 2:0, отказ). Он сравнял счет в личных встречах с итальянцем (2:2), выиграв оба матча на отказах.

Россиянин четвертый раз играет в основной сетке в Париже и второй раз вышел в четвертьфинал. Первый был в 2020-м, и еще дважды он вылетал в первом круге.

В четвертьфинал «Большого шлема» он вышел пятый раз в карьере и впервые с Australian Open-2021. На этой стадии он никогда не побеждал.

Дальше он сыграет с Даниилом Медведевым или Марином Чиличем.

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