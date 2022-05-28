Циципас о победе за полтора часа: «Я должен был выполнить свою работу. Не думал, с какой легкостью могу победить»

Четвертая ракетка мира прокомментировал легкую победу в третьем круге . Он обыграл 6:2, 6:2, 6:1.

«Я должен был выполнить свою работу. Должен был показать свой теннис. Я не думал о том, с какой легкостью могу победить.

Но приложенные усилия и сосредоточенность на каждом отельном розыгрыше привели к хорошему результату. Мне удалось его добиться за счет хорошего тенниса и стабильности во многих аспектах игры. Я играл очень глубоко, сохранял терпение.

Я не думал о результате. Был полностью сосредоточен на игре».

Также Циципас прокомментировал то, что этот матч длился всего полтора часа – в отличие от первых двух, которые растянулись на 3,5 и 4 часа соответственно.

«Полезно иногда проводить такие матчи. Особенно когда ты выходишь уверенным в себе и своей способности структурировать тактику. Я уже прошел сложные матчи и розыгрыши, и это позволило чуть пробудить разум, чтобы лучше видеть возможности.

Конечно, это было хорошее выступление. Сегодня я играл не так долго, как в предыдущих матчах, но для этого и существуют тренировки. Либо сегодня, либо завтра я вернусь на корт и продолжу работу».

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