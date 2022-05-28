Медведев второй год подряд вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл Миомира Кецмановича – 6:2, 6:4, 6:2.

Россиянин вышел во вторую неделю «Больших шлемов» шестой раз подряд. Всего он 10-й раз добрался до 1/8 на «Шлемах». В Париже он вышел в четвертый круг второй год кряду после того, как четырежды проиграл в первом круге.

Кроме того, Медведев проводит второй турнир после операции по удалению грыжи.

Теперь он сыграет с Марином Чиличем или Жилем Симоном.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе