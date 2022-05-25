Даниил Медведев: «На «Ролан Гаррос» немного другой грунт – побыстрее, отскок пониже. Поэтому обычно я думаю, что здесь должен играть лучше»

рассказал об отношении к грунтовым кортам.

– Я по-прежнему больше люблю хард. На харде я лучше играю, лучше понимаю игру.

Но здесь, на , даже когда я проигрывал в первых кругах, я был немного удивлен. Были сложные матчи, сильные соперники, потому что я чувствовал, что на «Ролан Гаррос» немного другой грунт – побыстрее, отскок пониже.

Поэтому обычно я думаю, что здесь должен играть лучше. В прошлом году у меня получилось. В этом году я пока доволен своим уровнем. Конечно, опять же, это «Большой шлем», могут быть более сложные соперники, можно проиграть во втором, третьем круге, и радоваться тут нечему.

Но мне кажется, я могу хорошо здесь выступить. На других грунтовых кортах немного сложнее, но я всегда помню хорошие матчи, [победы] над отличными игроками, которые одержал в Барселоне, в Монте-Карло в 2019-м. Поэтому я знаю, что способен показать хороший результат. Но, да, мне нужно быть на 100% сосредоточенным и готовым к тому, что потребуется на грунте. Сейчас мне кажется, что я готов.

– Что для вас самое проблематичное на грунте? Дело в движении или в психологии? Ведь в прошлом вы негативно отзывались об игре на грунте.

– Мне бы хотелось думать, что дело не в психологии. Каждый год, когда я начинаю играть на грунте, поскольку это необходимо, я такой: «Давай, знаешь, просто будь лучше. В этом году все будет по-другому, он будет грунтовым». А потом я понимаю, что мне нужно много времени на адаптацию.

В первые одну-две недели тренировок на грунте я понимаю, что могу проиграть любому. Например, любому игроку, с которым играю в академии Муратоглу, где тренируюсь, некоторые из них юниоры, у кого-то нет очков. Я выигрываю очки, адаптируюсь, приспосабливаюсь, пытаюсь найти с тренером какие-то решения. Обычно в итоге получается все лучше и лучше, если тело в порядке, потому что на грунте физически я чувству себя немного хуже.

Отвечая на ваш вопрос, да, дело в движении. Мои удары не летят, потому что мячи намного тяжелее, на них оседает грунт, поэтому многие мои удары – не на «Ролан Гаррос», а на других кортах, например, так было в Женеве – мне кажется, что удар хороший, но мяч просто попадает в сетку.

Когда не знаешь, что можно улучшить, вот тогда сложно, потому что думаешь: «Что мне делать в следующий раз?»

Здесь такого нет, поэтому я доволен.

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