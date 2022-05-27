Медведев о страхах: «Никогда не видел тарантула, но испугаюсь, если увижу»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев ответил, как справляется со страхами.

– Я слышал, что вы боитесь пауков. Это правда? Чего вы больше всего боитесь: пауков или поражений на ранних стадиях «Ролан Гаррос»? Как вы справляетесь со страхом по ходу матчей?

– Думаю, страх – одна из самых сложных эмоций в жизни людей, потому что многие ошибки мы делаем из-за того, что чего-то боимся. Это мое мнение.

И да, я немного боюсь пауков, но должен сказать, что лет в 10-12 я боялся их гораздо больше. Когда ты взрослеешь, иногда лучше столкнуться со своими страхами лицом к лицу.

Никогда не видел тарантула, но испугаюсь, если увижу. Хотя маленьких пауков я больше не боюсь.

В теннисе страх преследует нас каждый день. Ты боишься проиграть, боишься, что подумают о тебе люди. Ну, вот, например, я был №1 две недели, если не ошибаюсь. Я не боюсь, если кто-то скажет: «Ты был первой ракеткой мира всего недели, это не считается». Но этого можно бояться.

Думаю, так в любом виде спорта – чем выше ты поднимаешься, тем чаще оказываешься в таких ситуациях. Я стараюсь упорно работать, ничего не бояться и просто учиться, даже если допускаю ошибки. И я не боюсь их повторять, но стараюсь этого не делать.

Так что, если честно, я мало чего боюсь в своей жизни.

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