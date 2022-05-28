«Надевай перчатки, я тебя и там вынесу». Томич предложил Кириосу провести боксерский поединок на миллион долларов

Экс-17-я ракетка мира Бернард Томич вызвал Ника Кириоса на боксерский поединок. Австралиец продолжил начатый в соцсетях конфликт и предложил встретиться на корте или в ринге, поставив на кон миллион долларов.

«Разговоры ничего не стоят. Я готов сделать счет 2:0, когда ты захочешь (Томич выиграл их единственный очный матч в туре – Sports.ru). Ответь за слова деньгами.

Пусть люди решают, кто лучше. Я тебя вынесу где угодно. А если не хочешь, то заткнись и дальше играй пару.

Один на один я тебя уничтожу. Чтобы не было никаких оправданий, можем даже на траве сыграть – где хочешь.

Знаешь что? Давай разберемся в боксерском ринге. Надевай перчатки, я тебя и там вынесу. Решим, кто лучший, раз и навсегда», – сказал Томич, сейчас занимающий 418-е место в рейтинге.

76-я ракетка мира Кириос отказался от предложения провести теннисный матч.

«БТ, я все еще в туре играю, брат. У меня есть дела поважнее. Я сейчас готовлюсь к «Уимблдону», а потом к серии в США и US Open.

Понимаю, что ты сейчас на «Фьючерсах» и «Челленджерах», но если хочешь со мной сыграть и разобраться, просто вернись на топ-уровень. Я здесь, никуда не денусь. Я все еще элита. Все еще довольно легко обыгрываю лучших в мире.

Буду тебя ждать, и если ты еще способен на приличный теннис, то это покажешь. Не надо лезть в медиа и пиариться на моем имени. Просто покажи результаты».

Однако он допустил возможность боксерского поединка – в будущем.

«Может быть, однажды, когда моя карьера сдуется. Но сейчас я слишком занят, брат, готовлюсь к «Уимблдону» и так далее.

Надеюсь, у тебя все хорошо, давай уже с этим завязывать. Увидимся, если сможешь вернуться в основной тур. Но пока что, брат, у тебя есть задачи посерьезнее, так что удачи».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе