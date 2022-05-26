«Ты самый ненавидимый спортсмен в Австралии». Томич и Кириос поругались

Австралийца Ник Кириос и поссорились в инстаграме.

Экс-17-я ракетка мира Томич написал про Кириоса: «Он знает, что мой стиль доминирует над его и что он мне проиграет». Также Томич заявил, что он кумир соотечественника.

Кириос ответил: «Ха-ха, Томич, не будем забывать, как я оплатил тебе билет из Шанхая, потому что у тебя не было денег. Ха-ха, ты пишешь историю, ты самый ненавидимый спортсмен в Австралии. Ты прав, тут тебя никто не превзойдет».

Также Кириос прокомментировал последние результаты Томича, сейчас занимающего 418-е место в рейтинге: «Бернард, я не осознавал, что все настолько плохо. Теперь мне даже неловко. Свяжись, если нужно напомнить, как играть. Господи боже».

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