Сапата Мираллес впервые вышел во вторую неделю ТБШ. Полиция подозревает, что его матч в квалификации «Ролан Гаррос» мог быть договорным

Бернабе Сапата Мираллес обыграл Джона Изнера в третьем круге (6:4, 3:6, 6:4, 6:7, 6:3).

Сапата Мираллес стал первым квалифаером из Испании во второй неделе ТБШ (статистика ведется с 1983 года).

Перед выступлением в Париже его баланс побед и поражений в основных сетках ТБШ был 1:3.

На этой неделе Сапата Мираллес – 131-я ракетка мира. По итогам турнира он дебютирует в топ-100.

Напомним, по информации L’Equipe, первый круг квалификации между Сапатой Мираллесом и Дуди Селой (6:3, 6:0) вызвал главное подозрение французской полиции по делу о предполагаемых договорных матчах. Внимание привлекли сделанные в реальном времени ставки на проигрыш подачи Селы во втором сете.

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