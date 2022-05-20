Два матча на «Ролан Гаррос» могли быть договорными (L’Equipe)

Два матча квалификации «Ролан Гаррос» могли быть договорными, сообщает L’Equipe. Как пишет издание, это подтвердил их источник во французской полиции.

Главное подозрение вызвал матч между Бернабе Сапатой Мираллесом и Дуди Селой, в котором испанец победил 6:3, 6:0. Внимание привлекли сделанные в реальном времени ставки на проигрыш подачи Селы во втором сете. Вторая партия продолжалась всего 16 минут, а основной поток ставок был из Кипра, Армении и Украины.

Также под подозрением находится встреча между Тиаго Монтейро и Теннисом Сандгреном. Бразилец вел 6:3, 5:1, но его соперник победил 3:6, 7:6, 7:6.

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