Два матча на «Ролан Гаррос» могли быть договорными (L’Equipe)

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Два матча квалификации «Ролан Гаррос» могли быть договорными, сообщает L’Equipe. Как пишет издание, это подтвердил их источник во французской полиции.

Главное подозрение вызвал матч между Бернабе Сапатой Мираллесом и Дуди Селой, в котором испанец победил 6:3, 6:0. Внимание привлекли сделанные в реальном времени ставки на проигрыш подачи Селы во втором сете. Вторая партия продолжалась всего 16 минут, а основной поток ставок был из Кипра, Армении и Украины.

Также под подозрением находится встреча между Тиаго Монтейро и Теннисом Сандгреном. Бразилец вел 6:3, 5:1, но его соперник победил 3:6, 7:6, 7:6.

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