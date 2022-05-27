Серундоло о том, что якобы дал пощечину таксисту: «Это ложь. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и сразу нас отпустили»

Франсиско Серундоло опроверг информацию о том, что напал на таксиста в нетрезвом состоянии.

«Вся информация в интернете – это ложь. Мы с родственниками ночью вызвали такси и предупредили, что нас будет пятеро. Водитель согласился и сказал, что заберет нас через две минуты. Когда он приехал и услышал, что мы говорим на другом языке, он испугался и отказался нас везти. Мы спросили, почему, а он занервничал и начал кричать. Он оскорблял нас и кричал, что вызовет полицию.

Мы не стали обращать на это внимания и вернулись в отель заказать другое такси. Через минуту в отеле появились полицейские, чтобы допросить меня и одного из моих родственников, потому что таксист сказал, что мы его избили. Нас повезли в участок, но поскольку это был выходной, мы провели там несколько часов. Потом они посмотрели записи с камер видеонаблюдения и убедились, что ничего подобного не происходило. Они поверить не могли, что задержали нас ни за что. Но они сразу же извинились и нас отпустили.

Со мной все в порядке, просто оказался в ненужном месте в ненужное время», – сказано в заявлении Серундоло.

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