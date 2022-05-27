Серундоло арестовали в Париже за то, что он якобы дал пощечину таксисту в пьяном состоянии

Теги Ролан Гаррос происшествия ATP Франсиско Серундоло Теннис

44-я ракетка мира Франсиско Серундоло напал на таксиста в Париже. Аргентинец, проигравший в первом круге «Ролан Гаррос», вместе с друзьями собирался впятером сесть в четырехместное такси.

60-летний водитель отказался их везти, и после этого началась потасовка. Серундоло якобы дал ему пощечину, а один из его друзей ударил его локтем. После этого они скрылись в ближайшем отеле.

Таксист вызвал полицию и сообщил, что молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Позже Серундоло и второго нападавшего арестовали в том же отеле.

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