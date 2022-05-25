Зверев об Алькарасе: «Не нужно обсуждать его будущее – он и в настоящем один из лучших в мире»

Третья ракетка мира Александр Зверев ответил на вопрос, кто из молодых игроков попадет на вершину, когда уйдут Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

«Смотря кого считать молодым. Я не считаю молодым ни себя, ни Медведева, ни Циципаса. Молодым я считаю Алькараса, Хольгера Руне.

Из них очевидный ответ – Алькарас. Он уже шестой в мире, хотя ему всего 19. Не нужно обсуждать его будущее, потому что он и в настоящем один из лучших в мире.

Уверен, что хуже он не станет».

Алькарас и его скорость – сумасшествие! Он тащил то, что не тащится, отыграл матчбол и выжил на «Ролан Гаррос»

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