Саккари о пятисетовом формате на женских ТБШ: «Для меня это было бы здорово, потому что физика – мое сильное качество. Но лучше оставить все как есть»

Третья ракетка мира Мария Саккари рассказала, как относится к идее проводить женские «Большие шлемы» в пятисетовом формате.

– Для меня это было бы здорово, потому что физика – мое сильное качество. Но турнир будет длиться вечность, нам придется оставаться здесь на месяц или построить 15 дополнительных кортов. Так что не думаю, что это когда-то произойдет. Чтобы рассуждать на эту тему, календарь должен быть короче, но таких разговоров просто нет.

– А что вы думаете насчет того, чтобы на первой неделе турниров «Большого шлема» мужчины и женщины играли в трехсетовом формате, а на второй – в пятисетовом?

– Тоже нет, потому что я слабо представляю себе турнир, где ты сначала играешь в трехсетовом формате, а потом в пятисетовом. Мы просто к этому не привыкли. Придется выйти из привычной рутины, и я не знаю, как это удается парням. Они играют такие затяжные матчи, должно быть, им очень сложно. Я им сочувствую. Думаю, нужно оставить все как есть.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе