Норри перед матчем с Хачановым: «У него бывают периоды качественного тенниса, когда он хорошо играет, подает куда хочет и глубоко принимает. Для меня это вызов»

11-я ракетка мира Кэмерон Норри рассказал о сильных сторонах Карена Хачанова. C ним он сыграет за выход во вторую неделю «Ролан Гаррос».

«Карен во всех отношениях хороший игрок. У него отличный бэкхенд, перевод по линии, хорошая первая подача.

У него бывают периоды качественного тенниса, когда он хорошо играет, подает куда хочет и глубоко принимает. Когда ему удается забежать под форхенд, он очень опасен.

Думаю, меня ждет сложный матч. Для меня это вызов».

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