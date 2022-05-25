«Я потерял сознание в ванной». Уго Карабелли рассказал, почему играл с разбитым лицом

Теги Ролан Гаррос ATP Феликс Оже-Альяссим Камило Уго Карабелли Теннис

Аргентинец Камило Уго Карабелли после матча с Феликсом Оже-Альяссимом (0:6, 3:6, 4:6) рассказал, откуда на его лице ссадины.

«Это случилось на следующий день после матча с Карацевым, я пошел спать. Я потерял сознание в ванной. Не знаю, как это произошло и ничего не помню. Не знаю даже, как выбрался оттуда.

Мой тренер нашел меня на полу в номере, я лежал лицом вниз. И выглядел я так же, как сейчас – весь в крови.

Думаю, это как-то связано со стрессом. Я никогда не играл пятисетовые матчи».

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