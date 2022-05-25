Плишкова об оскорблениях в соцсетях: «Нельзя серьезно воспринимать, когда после поражения пишут, что тебя убьют»

Экс-первая ракетка мира сказала, что не воспринимает всерьез угрозы в соцсетях.

«Я тоже получаю много таких сообщений. Но сама ничего не ищу и не читаю каждое.

Я думаю, что мы публичные люди и сами что-то выкладываем, чем-то делимся. И, конечно, в таком случае есть возможность, что люди прокомментируют. Можно не заводить инстаграм, и тогда никаких сообщений не увидишь. Или можно отдать свои соцсети кому-нибудь, не вести самой. Так что тут и наш выбор тоже.

А большинство сообщений вообще серьезно воспринимать не стоит. По крайней мере, я не воспринимаю. Конечно, некоторые задевают. Но это же приходит после поражений, люди, наверное, расстроены, на тебя поставили. И нужно принять то, что никто не будет тебя нахваливать, если ты проиграешь 2:6, 2:6.

Все люди разные, но нельзя серьезно воспринимать, когда после поражения пишут, что тебя убьют. Я не думаю, что это случится. Конечно, есть вероятность, но, по-моему, такого никогда раньше не было. И я не думаю, что будет.

Проблема в том, что люди хотят делиться красивыми картинками и хорошими моментами, а когда происходит что-то плохое, они хотят исчезнуть. Но невозможно, чтобы все всегда было только хорошо. Нужно это принимать.

И кто вообще все это пишет? Я их не знаю. И почему я должна серьезно относиться к сообщению от кого-то, у кого даже фотографии в профиле нет?

Так что меня это не ранит. Может быть, раньше такие вещи задевали, но сейчас вообще не трогают».

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